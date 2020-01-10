Tesla стала самым дорогим американским автопроизводителем

Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla Inc впервые превысила совокупную стоимость General Motors и Ford Motor Co.

Как сообщает агентство Reuters, в среду акции Tesla подорожали почти на 5%, завершив торги на рекордной отметке в 492,14 доллара за акцию. Капитализация компании достигла почти 89 млрд долларов, тогда как рыночная стоимость General Motors составляет 50 миллиардов, Ford - 37 миллиардов.

За последние три месяца акции Tesla выросли более чем в два раза благодаря сильной отчетности за третий квартал, прогрессу на новом заводе в Китае и лучшим, чем ожидалось, поставкам в четвертом квартале. Тем временем акции GM слабо изменились за последние 12 месяцев, бумаги Ford подорожали на 10%. При этом как GM, так и Ford в прошлом году поставили свыше 2 млн автомобилей только в США, а мировые поставки Tesla составили 367,5 тыс. машин, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года.

Так, в четвертом квартале Tesla увеличила поставки дилерам до 112 тыс. электромобилей по сравнению с 97 тысячами в предыдущие три месяца и 104891 штук за тот же период 2018 года, пишет агентство "Интерфакс". В частности, в октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тыс., Model S и Model X - 19,45 тыс. машин. При этом компания выпустила 104891 электромобиль (в третьем квартале - 96155 шт.), включая 86,958 тыс. Model 3, а также 17,933 тыс. Model S и Model X.

Как отмечается, Tesla выпустила уже около 1 тыс. автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика. Первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Ранее сообщалось, что Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенные в Китае автомобили Tesla Model 3 на 20%. Компания рассчитывает уменьшить себестоимость производства на своем шанхайском заводе благодаря использованию большего количества оборудования и деталей, произведенных непосредственно в КНР. Это позволит Tesla сократить объем импорта электромобилей Tesla из США и тем самым избежать связанных с ним ввозных пошлин. Снижение цены на Model 3 может произойти во второй половине 2020 года. Изначальная стоимость электроседана, произведенного на шанхайском заводе Tesla, составит около 355,8 тыс. юаней (около 50,55 тыс. долларов).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y.

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