УАЗ «Патриот» получит новую спецверсию

Ульяновский автозавод готовит к выводу на рынок лимитированную серию внедорожника УАЗа «Патриот», приуроченную к 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в 1820 году. Лимитированная серия появится в продаже уже в ближайшие месяц-два, сообщает «За рулем.РФ».

В список оснащения новинки войдут обогрев руля, ветрового стекла, передних и задних кресел, а также дополнительный отопитель салона. Эти автомобили будут исключительно белого цвета, опознать спецсерию можно будет по шильдикам с указанием версии и особым стилистическим элементам. Например, темным дискам и массивному экспедиционному багажнику с лестницей, сообщает источник с завода. Более подробная информация и цены на автомобили спецверсии появятся ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо спецверсий существующих моделей Ульяновский автозавод в апреле 2020 года планирует начать продажи модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Напомним, первым «автомат» получил внедорожник УАЗ «Патриот», который стал доступен с новой трансмиссией с октября 2019 года. Флагманская модель комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализовал в России 33987 автомобилей, что на 5% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,2%, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

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