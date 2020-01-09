Mazda CX-30 рискует не добраться до России

Кроссовер Mazda CX-30 с большой долей вероятности не появится в России в этом году. Как рассказал "Российской газете" источник в японской компании, из-за увеличения ставок утилизационного сбора привозить эту модель в нашу страну пока не планируется. Впрочем, ситуация может и измениться.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль планируют экспортировать из Японии - сборка в России изначально не планировалась. Судя по ОТТС, которое CX-30 получил не так давно, если кроссовер все-таки к нам приедет, то будет доступен только с одним мотором. Речь идет о 2,0-литровом атмосферном двигателе Skyactiv-G мощностью 150 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатыми "механикой" и "автоматом". Привод - передний или полный.

CX-30 создан на основе хэтчбека Mazda 3 нового поколения. Длина, ширина автомобиля составляют 4395 и 1795 мм соответственно, колесная база - 2655 мм. Объем багажника - 430 литров. В салоне машины установлена мультимедийная система с 8,8-дюймовым дисплеем. Список опций для российского рынка включает навигацию, систему предупреждения о нахождении транспортных средств в "мертвой" зоне, адаптивный круиз-контроль, кожаную обивку сидений, систему кругового обзора, люк в крыше и электропривод двери багажника.

CX-30 стоит на ступеньку ниже предлагаемого в России CX-5 (от 1 млн 595 тыс. руб.). Но с учетом отсутствия локализации СX-30 не может быть дешевле CX-5. На данный момент кроме CX-5 Mazda продает в нашей стране "тройку" (от 1 млн 490 тыс. руб.), "шестерку" (от 1 млн 553 тыс. руб.) и большой кроссовер CX-9 (от 2 млн 815 тыс. руб.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 27051 автомобиль – на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается кроссовер Mazda CX-5, продажи которого остались на прошлогоднем уровне и составили 19854 машины (-0,4%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В каких городах есть дилерские центры Mazda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».