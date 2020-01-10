ГАЗ начал подготовку к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Горьковский автозавод сразу после новогодних праздников начал модернизацию производственных линий для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который станет главной новинкой компании в 2020 году. Также в эти дни будут проводиться работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

На время работ, в период с 9 по 24 января, компания предоставляет производственным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия. Во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе также будет проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Напомним, новый низкопольный микроавтобус «ГАЗель City» был представлен на выставке Comtrans 2019. Автобус, спроектированный в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Базовая комплектация предусматривает 17 сидячих и 5 стоячих мест, возможны и другие варианты компоновки салона.

Низкий уровень пола, широкая двойная дверь с электроприводом и широкая площадка в центральной части салона обеспечивают удобство входа-выхода пассажирам, в том числе маломобильным группам населения: инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детскими колясками. Площадка оборудована специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда.

Благодаря применению регулируемой пневматической подвески реализована функция снижения уровня пола на остановке. Пневмоподвеска также позволила улучшить управляемость, снизить крены в поворотах и в целом увеличить плавность хода.

Новый микроавтобус получил задний мост увеличенной грузоподъемности и оригинальную усиленную раму, а также тормозную систему с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах, которая отвечает за эффективное замедление и остановку автомобиля.

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