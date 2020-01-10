Ravon привезет в Россию новую бюджетную модель

Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющий автомобильным брендом Ravon, намерен вывести на российский рынок совершенно новую модель для конкуренции с LADA. Цены на новинку будут варьироваться от 10 тыс. до 15 тыс. долларов (приблизительно от 600 тыс. до 900 тыс. рублей). Об этом агентству Podrobno.uz рассказал глава отдела управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов «Узавтосаноат» Шухрат Мирсамуков.

По его словам, Россия является для Ravon самым крупным экспортным рынком. На данный момент в бюджетном сегменте на нем лидируют автомобили LADA и южнокорейские производители – благодаря тому, что смогли дооснастить свою продукцию и предложить широкий перечень дополнительных опций. При этом сейчас «Узавтосаноат» реализует новый проект, который позволит добиться конкурентных преимуществ.

Не исключено, что речь идет о перелицованной версии Chevrolet Onix – компактном седане, который разработан для Китая и Южной Америки, пишет портал Autonews.ru. Автомобиль длиной 4474 мм (колесная база – 2600 мм) построен на модифицированной платформе Delta, которую применена на модели Cruze первого поколения. В моторную линейку вошел 1,3-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 л.с., а также трехцилиндровый турбоагрегат объемом 1 л, выдающий 113 л.с.

Напомним, в сентябре компания Ravon, не продававшая автомобили в России почти полтора года, официально объявила о возвращении на отечественный рынок. На данный момент линейка бренда представлена тремя моделями: хэтчбеком R2 (от 646 тыс. руб.), а также седанами Nexia R3 (от 670 тыс. руб.) и R4 (от 678 тыс. руб.).

Как говорит руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров, за время отсутствия на рынке узбекский бренд сократил количество представленных моделей и поднял цены более чем на 150 тыс. рублей. При этом модели Ravon R2, Nexia R3 и R4 проигрывают своим конкурентам по сегменту, таким как LADA Granta, Datsun on-DO и др., не только в стоимости, но и в технологичном плане.

В свою очередь, директор по маркетингу «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» Сергей Новосельский считает, что при заявленной модельной линейке и ценовой политике, шансов у Ravon практически нет. Ведь марке придется играть на одном поле не только с Datsun и LADA, но также с KIA и Hyundai, которые, пусть и предлагаются примерно на 10% дороже, но стоят на три головы выше с точки зрения дизайна и технологий. В случае же локализации сборки Ravon в России, если производитель сможет снизить цену на свой текущий продукт хотя бы процентов на 20, то можно вполне говорить о достижении цели в 1,3 – 1,5% рыночной доли.

«К тому же Ravon имеет определенный имидж, который было бы полезно подкорректировать: большинство покупателей считают, что это «китайская» марка и отношение к ней соответствующее. Но это, конечно, не так: автомобили Ravon выпускаются на мощностях завода GM в Узбекистане и являются аналогами моделей Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo и Chevrolet Cobalt. Для российского покупателя очень важно иметь статус покупки – и LADA по отношению к Ravon его имеет», – резюмирует руководитель отдела продаж «АВИЛОН. Volkswagen» Максим Васильев.