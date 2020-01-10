На КАМАЗе назначен новый заместитель гендиректора по продажам и сервису

Заместителем генерального директора КАМАЗа по продажам и сервису 1 января 2020 года назначен Рустам Шамсутдинов, работавший ранее в должности заместителя генерального директора по закупкам. На новом посту он сменит Сергея Афанасьева, который в настоящее время находится в отпуске и с 21 января 2020 года продолжит работу в компании в должности советника генерального директора КАМАЗа, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Рустам Шамсутдинов (1969 года рождения) закончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева в 1992 году. С 2004 года работает в группе организаций ПАО «КАМАЗ». Занимал должности начальника службы ТЭП, заместителя генерального директора ООО «Интермодальная транспортировка КАМАЗ», генерального директора ООО «СТФК «КАМАЗ», директора по продажам запасных частей блока заместителя генерального директора КАМАЗа по продажам и сервису. До нового назначения занимал должность заместителя генерального директора КАМАЗа по закупкам. С февраля 2014 года Рустам Шамсутдинов является членом правления ПАО «КАМАЗ».