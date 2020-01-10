Skoda в 2019 году увеличила продажи в России на 9%

Российские дилеры Skoda в 2019 году реализовали 88609 автомобилей – на 8,8% больше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году остается компактный лифтбэк Rapid, чьи продажи остались на уровне 2018 года и составили 35121 единицу (+0,1%). Второе место занимает Octavia – на ней остановил свой выбор 27161 покупатель (+8,5%), сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия. Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Skoda Kodiaq с показателем 25069 проданных автомобилей (+54,5%).

Флагманский Skoda Superb в 2019 году нашел 1258 владельцев (-42,3%), при этом с октября в России доступен обновленный Skoda Superb, который получил полностью светодиодные матричные фары и новые электронные системы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2020 года в дилерских центрах появится компактный кроссовер Skoda Karoq, производство которого уже налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Также в первом квартале в продажу поступит новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia. Других новинок, равно как и моделей, покидающих российский рынок, в нынешнем году не планируется.