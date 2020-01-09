АВТОСТАТ | Японский авторынок в 2019 году снизился на 3%

Японский авторынок в 2019 году снизился на 3%

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Automarket 15

Японский авторынок по итогам 2019 года снизился на 2,5% и составил 2 млн 821 тыс. 886 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, реализация автомобилей в Стране восходящего солнца показывает отрицательную динамику второй год подрял, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом году сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 2% до 1 млн 329 тыс. 069 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 357242 машины (-5,4%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 304862 автомобиля (-14,8%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония автомобильные рынки мировые рынки

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