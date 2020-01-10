Skoda рассекретила дизайн нового кроссовера меньше Karoq

Компания Skoda рассекретила внешность нового компактного концептуального кроссовера Vision In, призванного дать представление о серийной модели для индийского рынка. Премьера автомобиля состоится 5 февраля на мотор-шоу в Нью-Дели.

Как пишет портал Autonews.ru, судя по изображениям, автомобиль получит агрессивные бамперы, широкие воздухозаборники, массивную решетку радиатора и спойлер из алюминия. Длина новинки составит 4260 мм, что на 122 мм короче кроссовера Karoq.

Ранее Skoda опубликовала изображения салона кроссовера. Судя по дизайн-скетчу, у Vision In появится передняя панель, стилизованная под фронтальную часть кузова автомобиля чешкой марки, цифровая приборная панель, большой отдельный дисплей мультимедиа, а также электронный селектор трансмиссии.

Новый кроссовер построят на модульном шасси MQB-A0, которое лежит в основе европейского Volkswagen Polo нового поколения и хэтчбека Skoda Scala. По предварительным данным, товарную версию Vision In выпустят во второй половине 2020 года, а вслед за ним в 2021-м появится новый седан, построенный на том же шасси.

В начале 2020 года в России компания Skoda начнет продажи двух новых моделей – кроссовера Karoq и седана Rapid нового поколения. Первый будут выпускать в Нижнем Новгороде, а сборку второго наладят на предприятии в Калуге.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».