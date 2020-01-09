Внедорожник Aurus Komendant оказался намного больше конкурентов

Российский ультра-роскошный внедорожник Aurus Komendant попал в объектив фотошпионов на тестах в Скандинавии. Очевидцу удалось запечатлеть закамуфлированный прототип с незавершенным оформлением кормы и аскетичным салоном, однако фотографии позволили сопоставить размеры новинки относительно седана Aurus Senat.

Как пишет портал Motor.ru, судя по снимкам, Aurus Komendant будет чуть крупнее короткобазного седана Aurus Senat, длина которого составляет 5630 мм. Это значит, что Komendant окажется больше, чем европейские люксовые полноразмерные вседорожники, такие как Bentley Bentayga (длина 5141 мм), BMW X7 (5151 мм), Range Rover Long (5200 мм) Mercedes-Benz GLS (5207 мм) или Rolls-Royce Cullinan (5341 мм). Вероятно, ближе всего по размерам к «Коменданту» окажется удлиненный Cadillac Escalade ESV уходящего поколения длиной 5697 мм.

Дизайн Aurus Komendant выдержан в стиле соплатформенных Senat и Arsenal, причем технологическую общность подчеркивают даже детали, например, идентичный рисунок колесных дисков и дизайн оптики. Вероятно, технически Komendant будет полностью повторять Senat и унаследует гибридную силовую установку с 4,4-литровым 598-сильным (880 Нм крутящего момента) V8 и 62-сильным электромотором. У внедорожника сохранится полноприводная автоматическая 9-ступенчатая трансмиссия КАТE отечественного производства.

Минпромторг планирует полностью рассекретить Aurus Komendant в течение 2020 года. Публичная премьера модели должна состояться на Московском международном автосалоне-2020 в августе. Серийно выпускать внедорожник намерены в 2022 году, после того, как в Елабуге наладят конвейерную сборку седанов Aurus Senat.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует на площадке «Форд Соллерс Елабуга» в первом квартале 2021 года. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Так, производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку. Роботизированный комплекс позволяет выполнять технически сложные виды работ. Для цеха сборки автомобилей Aurus предусмотрена концепция «завод – шоу-рум». Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.

Как сообщалось ранее, реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. Напомним, в настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.