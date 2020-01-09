Минпромторг готовит очередное повышение утильсбора в ближайшие годы

Минпромторг для стимулирования локализации производства планирует вновь проиндексировать утилизационный сбор на автомобили с 2021 или 2022 года, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО», – отметил он.

Как пишет газета «Коммерсант», традиционно повышение утильсбора было реакцией на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, что признавали в правительстве. С 1 января 2020 года по этим причинам ставки сбора в сегменте легковых автомобилей выросли в среднем на 110,7%. И формально эта индексация должна была стать последней, поскольку ставки пошлин на ввоз готовых автомобилей снижены до уровня, согласованного с ВТО, и уровень барьера больше не меняется.

Как говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, по брендам массового ценового сегмента стоит ожидать роста цен на 40 – 60 тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 – 300 тысяч. Получается, что автомобиль среднего класса станет дороже на 5 – 6%. Что касается автомобилей отечественного производства, ожидать значительного роста стоимости не стоит, так как повышение утильсбора компенсируется заводам-изготовителям.

«Актуальность индексации утилизационного сбора можно трактовать по-разному. Полагаю, что у правительства будут свои аргументы в пользу данного решения. Однако, эта индексация нанесет довольно сильный удар по всем попыткам оздоровления авторынка в России», – резюмирует директор по маркетингу «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» Сергей Новосельский.