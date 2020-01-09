Москва стала мировым лидером по парку каршеринга

На конец 2019 года в автопарке Москвы насчитывалось более 30 тысяч автомобилей каршеринга. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за прошедший год парк каршеринга вырос практически в два раза. В итоге российская столица по этому показателю вышла на первое место в мире среди мегаполисов.

Ранее мировым лидером была столица Японии – Токио, где насчитывалось чуть более 20 тысяч каршеринговых автомобилей. В группу городов-лидеров по развитию каршеринга также входят Пекин и Шанхай, но автопарки там пока не превышают 20 тысяч машин.

Лидером российского каршеринга является компания Яндекс.Драйв, на долю которой приходится более половины парка. В первую тройку также входят компании «Делимобиль» и BelkaCar.

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