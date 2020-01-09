Кроссовер Renault Arkana стал дороже на 30 тысяч рублей

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение стоимости кроссовера Renault Arkana на 30 тыс. руб. во всех его комплектациях. Отмечается, что рост цен связан с появлением в продаже автомобилей 2020 года производства.

Новая цена на кроссовер в базовой комплектации Life составляет 1 045 тыс. руб., максимально укомплектованная версия Prime предлагается к продаже за 1 555 тыс. руб.

Узнать о новых ценах на другие модели Renault можно на сайте «Цена Авто».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.