Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Haval в декабре реализовали 2270 автомобилей, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечается, на данный момент декабрьский результат продаж является абсолютным рекордом для компании на российском рынке. По итогам 2019 года в России было продано 12284 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,8 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Новым бестселлером Haval на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Haval F7.

Напомним, в мае 2019 года в Тульской области открылся завод Haval, на котором в прошлом году было выпущено порядка 5500 автомобилей. На сегодняшний день на предприятии налажено производство трех моделей кроссоверов – Haval F7, Haval F7х и Haval H9. В 2020 году на заводе Haval в Тульской области планируется запустить производство новых моделей бренда, однако подробности о них пока не раскрываются. Как сообщалось ранее, на первом этапе производственная мощность завода Haval составит 80 тыс. автомобилей в год. В дальнейшем планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Haval, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».