АВТОСТАТ | Genesis представил изображения своего первого кроссовера GV80

Genesis представил изображения своего первого кроссовера GV80

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Genesis представил изображения своего первого кроссовера GV80

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Марка Genesis представила изображения своего первого кроссовера GV80, который появится на российском рынке во второй половине 2020 года. Семиместный премиальный SUV станет четвертой моделью в линейке Genesis, в которой уже представлены седаны G70, G80 и G90. Как и текущие представители модельного ряда, новый кроссовер создан на базе новой платформы для автомобилей с задним приводом, и в качестве опции будет доступен также в полноприводной версии, сообщает пресс-служба Genesis.

Дизайн интерьера и экстерьера GV80, разработанные на базе концепта GV80 Concept, премьера которого состоялась на Международном автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году, стал результатом тесного сотрудничества между студиями Genesis Design в Южной Корее, США и Германии. Первый кроссовер Genesis получил усовершенствованный дизайн экстерьера, разработанный в соответствии с философией бренда «Атлетичная элегантность». Интерьер автомобиля выполнен в стиле минимализма. В ближайшее время будут представлены технические подробности новой модели. Глобальный запуск GV80 в 2020 году состоится одновременно со стартом продаж модели на внутреннем рынке Южной Кореи в январе.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры новинки внедорожники suv премиум-марки кроссоверы genesis

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