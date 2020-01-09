Genesis представил изображения своего первого кроссовера GV80

Марка Genesis представила изображения своего первого кроссовера GV80, который появится на российском рынке во второй половине 2020 года. Семиместный премиальный SUV станет четвертой моделью в линейке Genesis, в которой уже представлены седаны G70, G80 и G90. Как и текущие представители модельного ряда, новый кроссовер создан на базе новой платформы для автомобилей с задним приводом, и в качестве опции будет доступен также в полноприводной версии, сообщает пресс-служба Genesis.

Дизайн интерьера и экстерьера GV80, разработанные на базе концепта GV80 Concept, премьера которого состоялась на Международном автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году, стал результатом тесного сотрудничества между студиями Genesis Design в Южной Корее, США и Германии. Первый кроссовер Genesis получил усовершенствованный дизайн экстерьера, разработанный в соответствии с философией бренда «Атлетичная элегантность». Интерьер автомобиля выполнен в стиле минимализма. В ближайшее время будут представлены технические подробности новой модели. Глобальный запуск GV80 в 2020 году состоится одновременно со стартом продаж модели на внутреннем рынке Южной Кореи в январе.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».