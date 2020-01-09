КАМАЗ ушел в корпоративный отпуск

На КАМАЗе сегодня, 9 января, начался корпоративный отпуск, который продлится до 22 января. Производство основной продукции, приостановленное на период новогодних каникул и двухнедельного корпоративного отпуска, будет запущено 23 января, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Вторая половина отпуска, напомним, пройдет в летний период – с 20 июля по 2 августа. Как отмечается, единые даты двухнедельных оплачиваемых отпусков для большей части персонала КАМАЗа объявлены в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала. Практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части применяется на КАМАЗе с 2010 года.

Согласно бизнес-плану компании, в 2020 году КАМАЗ должен реализовать 35709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6709 – на рынки зарубежных стран. Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей России достигнет 46%. Бизнес-планом в 2020 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 288 млн рублей при планируемой выручке 204 млрд рублей.

Основные усилия КАМАЗа в 2020 году будут направлены на вывод на рынок нового поколения автомобилей К5, флагманом которого стал магистральный тягач КАМАЗ-54901. Серийное производство этих автомобилей будет запущено в наступившем году. Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач марки ZF. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

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