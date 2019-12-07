В России растет рынок люксовых автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1844 единицы. Это на 7% выше результата годичной давности.

Лидером вторичного рынка в сегменте Luxury является британская марка Bentley, на долю которой приходится более 35% от общего объема, что эквивалентно 658 перепроданным экземплярам за отчетный период. На втором месте, с небольшим отставанием, располагается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (631 шт.).

Замыкает тройку лидеров рынка подержанных люксовых машин бренд Maserati (228 шт.), который сумел опередить Rolls-Royce (171 шт.). Также с января по ноябрь 2019 года россияне купили 67 автомобилей с пробегом марки Lamborghini, 62 – Ferrari и 27 – Aston Martin.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи люксовых машин с пробегом растут на фоне незначительного падения всего вторичного рынка в стране (-0,3%).

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