Какие автомобили с АКП покупают в РФ: ТОП-10 моделей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по ноябрь 2019 года в России было реализовано 868,5 тыс. новых легковых машин, оснащенных автоматической трансмиссией (включая классические «автоматы», «роботы», вариаторы и т.п.). Это на 2% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

Самым популярным автомобилем с АКП в нашей стране остается KIA Rio – за отчетный период он разошелся тиражом в 64,5 тыс. экземпляров, что на 7% выше результата годичной давности. Далее следуют две модели Hyundai – кроссовер Creta (47,9 тыс. шт.) и седан Solaris (39,9 тыс. шт.). Но если первая из них показывает рост продаж (+5%), то вторая – падение (-4%).

Замыкают пятерку лидеров по объемам реализации автомобилей с автоматической трансмиссией в РФ два седана – Volkswagen Polo (32,2 тыс. шт.; +37%) и Toyota Camry (30,6 тыс. шт.; +3%). Кроме них, в ТОП-10 данного рейтинга попадают: Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. шт.; +4%), KIA Sportage (26,5 тыс. шт.; +4%), KIA Optima (23,3 тыс. шт.; +23%), Toyota RAV4 (23,1 тыс. шт.; -7%) и Mitsubishi Outlander (21,8 тыс. шт.; -1%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи машин с «автоматом» в РФ растут на фоне падения всего рынка (-3%). В результате этого их доля за год увеличилась с 56% до 59%.

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