Продажи премиальных автомобилей в РФ выросли на 4%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года в России было реализовано 140,6 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 4% больше, чем за тот же период 2018 года.

Наибольшее предпочтение при покупке премиальных машин россияне отдают BMW. Так, за отчетный период продажи баварского бренда в нашей стране составили 37,8 тыс. единиц – на 16% выше результата годичной давности. Немного отстает от него другой автопроизводитель из Германии – Mercedes-Benz (35,6 тыс. шт.; +8%). Замыкает тройку лидеров здесь японский Lexus (19,6 тыс. шт.; -10%).

Четвертое место в премиальном рейтинге занимает немецкий Audi, который с января по ноябрь реализовал на российском рынке 14,5 тыс. автомобилей – столько же, как и год назад. Одинаковые показатели имеют Volvo и Land Rover (по 7,7 тыс. шт.), но если шведская марка демонстрирует рост (+12%), то английская – падение (-13%). Отметим также и немецкий бренд Porsche (5,4 тыс. шт.; +20%), который сумел преодолеть 5-тысячный рубеж. У остальных представителей премиум-сегмента российские продажи оказываются ниже этой отметки.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация премиальных машин в нашей стране растет на фоне падения всего рынка (-3%). В связи с этим, доля премиум-сегмента за год увеличилась с 9% до 9,6%.

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