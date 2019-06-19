Автомобили LADA подорожали на 5 – 23 тыс. рублей

С 1 января 2020 года легковые автомобили LADA стали дороже на сумму от 5 000 до 23 000 рублей в зависимости от модели. Это установили специалисты сайта «Цена Авто» в ходе проводимого мониторинга цен*.

Так, меньше всего прибавила в стоимости модель LADA XRAY (+5 000 рублей), а ее кросс-версия стала дороже на 8 000 рублей. Почти все семейство Granta, которое является самым популярным на российском рынке, подорожало на 11 000 рублей. Исключение составила версия Cross, которая прибавила 15 000 рублей. На такую же сумму (+15 000 рублей) стали дороже 3- и 5-дверные внедорожники LADA 4х4, в том числе в исполнениях Urban и Bronto.

Так же – на 15 000 рублей – подорожали седаны Vesta (кроме базовой комплектации Classic, которая выросла в цене на 23 000 рублей), Vesta CNG и Vesta Sport. Седаны Vesta Cross с 1 января стоят дороже на 19 000 рублей, а универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross – на 18 000 и 22 000 рублей соответственно. Семейство LADA Largus прибавило в цене 18 000 рублей, причем это касается как 5- и 7-местных автомобилей, так и кросс-версий, и исполнения CNG.

Напомним, ранее правительство утвердило повышение ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года, поэтому цены на свою продукцию будут поднимать и другие автопроизводители. Теперь же минимальная стоимость семейств автомобилей LADA следующая:

Granta – от 455 900 рублей;

Vesta – от 629 900 рублей;

XRAY – от 619 900 рублей;

Largus – от 615 900 рублей (пассажирские версии; фургоны – от 589 900 рублей);

4х4 – от 538 900 рублей.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля LADA (и не только) с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций