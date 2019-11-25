АВТОСТАТ | Компания KIA сертифицировала кросс-хэтчбек XCeed для российского рынка

Компания KIA сертифицировала кросс-хэтчбек XCeed для российского рынка

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Компания KIA сертифицировала кросс-хэтчбек XCeed для российского рынка

Корейский автопроизводитель KIA продолжает расширять X-линейку своих автомобилей. Как сообщает пресс-служба «КИА Моторс Россия и СНГ», модель KIA XCeed получила российскую сертификацию и прошла все испытания, предусмотренные при оформлении «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС).

Помимо расширения самого семейства KIA Ceed (в дополнение к уже имеющимся моделям Ceed, Ceed SW и ProCeed), кросс-хэтчбек XCeed становится третьей моделью в линейке Х. Напомним, что ранее компания KIA вывела на наш рынок Rio X-Line и Picanto X-Line.

Компания KIA сертифицировала кросс-хэтчбек XCeed для российского рынка

Что касается модели XCeed, тот от базовой версии она отличается увеличенными габаритными размерами: длина – 4395 мм, ширина – 1826 мм, высота – 1483/1495 мм. Колесная база автомобиля остается неизменной, так же, как и привод на переднюю ось.

Для российских покупателей KIA XCeed будет предложен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1,4 T-GDI (объем – 1353 куб. см, мощность – 140 л.с., крутящий момент – 242 Нм) и 1,6 T-GDI (1591 куб. см, 200 л.с., 265 Нм). Оба двигателя работают в паре с роботизированной преселективной 7-ступенчатой трансмиссией KIA 7-DCT.

Компания KIA сертифицировала кросс-хэтчбек XCeed для российского рынка

Также отмечается, что более подробная информация о ценах, комплектациях и сроках выхода кросс-хэтчбека KIA XCeed на российский рынок будет представлена позднее.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили новинки kia

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