АВТОСТАТ | Четверть дилерских центров в России – европейских марок

Четверть дилерских центров в России – европейских марок

309 0

Четверть дилерских центров в России – европейских марок

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
Все готовые отчёты

В ходе подготовки маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в нашей стране числится 878 дилерских центров* европейских марок (по состоянию на середину октября). Это составляет 26% от общего количества автодилеров.

Наибольшей дилерской сетью среди них обладает французский бренд Renault (126 шт.). Также более сотни дилеров в России имеют Volkswagen (127 шт.) и Skoda (118 шт.). Далее следуют представители «большой немецкой тройки»: Mercedes-Benz (78 шт.), BMW (59 шт.) и Audi (51 шт.). У остальных европейских марок насчитывается менее 50 дилеров.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* По продаже и обслуживанию легковых автомобилей (без учета отдельных сервисных центров)

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили дилеры европейские автомобили

Новости на тему

Компания KIA сертифицировала кросс-хэтчбек XCeed для российского рынка

сегодня, 12:30

Все новости

Статьи на тему

Легковые модели концерна FCA переедут на французские платформы («АвтоРевю»)

29 декабря 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам в ноябре 2019 года

27 декабря 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно