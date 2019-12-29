Четверть дилерских центров в России – европейских марок

В ходе подготовки маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в нашей стране числится 878 дилерских центров* европейских марок (по состоянию на середину октября). Это составляет 26% от общего количества автодилеров.

Наибольшей дилерской сетью среди них обладает французский бренд Renault (126 шт.). Также более сотни дилеров в России имеют Volkswagen (127 шт.) и Skoda (118 шт.). Далее следуют представители «большой немецкой тройки»: Mercedes-Benz (78 шт.), BMW (59 шт.) и Audi (51 шт.). У остальных европейских марок насчитывается менее 50 дилеров.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* По продаже и обслуживанию легковых автомобилей (без учета отдельных сервисных центров)