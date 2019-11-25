АВТОСТАТ | За 10 лет доля корейских марок на авторынке РФ выросла почти вдвое

За 10 лет доля корейских марок на авторынке РФ выросла почти вдвое

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За 10 лет доля корейских марок на авторынке РФ выросла почти вдвое

Авторынок в цифрах и графиках. Результаты 2019. Прогнозы 2020
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В 2019 году доля продаж новых легковых автомобилей корейских марок в России составляет 25% от общего объема рынка. Такие данные содержатся в новом отчете «Авторынок в цифрах и графиках. Результаты 2019. Прогнозы 2020», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Как отмечают эксперты агентства, за 10 лет доля корейских брендов выросла почти вдвое, а достигнутый показатель является рекордным за время их присутствия на авторынке РФ. Так, в 2009 году на долю «корейцев» приходилось 14%, а сами они были представлены четырьмя производителями: Hyundai, KIA, SsangYong и Daewoo.

Теперь же на нашем рынке присутствуют только три бренда – помимо, Hyundai и KIA, есть еще и премиальный Genesis – а их суммарная доля заметно выше. При этом KIA уже не первый год сохраняет лидерство среди иностранных марок в России.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля корейского бренда (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи корейские автомобили hyundai kia genesis

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