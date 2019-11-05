Авторынок Литвы в ноябре вырос на 48%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам ноября составили 4594 единицы, что на 48% выше показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом рынок легковых автомобилей рос (+52,9% до 4339 шт.), а LCV - сокращался (-4,9% до 255 шт.). В пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в ноябре вошли: Fiat, реализовавший 1958 автомобилей; Toyota (445 шт.); Volkswagen (430 шт.), Peugeot (350 шт.), Skoda (237 шт.). Среди премиальных брендов лидирует BMW, чей результат составил 68 экземпляров. В модельном рейтинге на первом месте в последний осенний месяц был Fiat 500 (1084 шт.).

В целом за 11 месяцев 2019 года в Литве было зарегистрировано 47,2 тыс. новых автомобилей, что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (33,2 тыс. шт.).

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