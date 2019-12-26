АВТОСТАТ | Автомобили Subaru 2020 года выпуска станут дороже на 3 – 6%

Автомобили Subaru 2020 года выпуска станут дороже на 3 – 6%

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Автомобили Subaru 2020 года выпуска станут дороже на 3 – 6%

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ООО «Субару Мотор» сообщает о пересмотре своей ценовой политики. Так, автомобили японской марки, произведенные в 2020 году, будут дороже тех, что были выпущены в 2019-м. В зависимости от модели и комплектации прирост цен составит от 3% до 6%.

Как отмечается в официальном сообщении компании, это связано с тем, что в конце ноября Правительство РФ приняло решение о значительном увеличении (в среднем более 110%) ставки утилизационного сбора, которое вступит в силу 1 января 2020 года.

Учитывая это, а также то, что все автомобили Subaru, продаваемые на территории РФ, производятся в Японии (в связи с чем проходят все процедуры таможенного оформления на общих основаниях), ООО «Субару Мотор» вынужденно пересмотреть свою ценовую политику.

При этом компания и дальше будет поставлять автомобили на российский рынок исключительно из Японии, а на складах дилеров еще будут доступны автомобили 2019 года выпуска по текущим ценам.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены subaru

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