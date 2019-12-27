Казахстанский авторынок в ноябре вырос на 29%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам ноября 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил 6,7 тыс. единиц, что на 29% выше, чем за тот же месяц прошлого года.

Среди брендов на местном рынке лидирует корейский Hyundai – в последний месяц осени казахстанцы приобрели 1610 таких машин, что на 56% больше, чем год назад. Вторую строчку рейтинга занимает японская марка Toyota, реализация которой увеличилась на 17% до 1240 единиц. Немного уступает ей российская LADA (1210 шт.; 0%). На четвертом месте располагается узбекский бренд Ravon (660 шт.), который вернулся на местный рынок не так давно. Замыкает пятерку самых популярных марок в Казахстане KIA (380 шт.; +15%).

Бестселлером казахстанского авторынка в ноябре нынешнего года стал бизнес-седан Toyota Camry, объем реализации которого достиг 560 единиц. Далее в рейтинге следуют две модели Hyundai – кроссовер Tucson (510 шт.) и седан Accent/Solaris (490 шт.). Четвертое место занимает седан Ravon Nexia R3 (470 шт.), а замыкает пятерку лидеров LADA Vesta (400 шт.).

Отметим также, что по итогам 11 месяцев нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил почти 61 тыс. экземпляров, что на 25% выше показателя января – ноября 2018 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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