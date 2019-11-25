АВТОСТАТ | Во второй половине декабря всего 3 компании изменили цены на автомобили

Во второй половине декабря всего 3 компании изменили цены на автомобили

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Во второй половине декабря всего 3 компании изменили цены на автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили
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Под конец года большинство автопроизводителей предпочли сохранить прежние цены на свою продукцию, и только 3 марки во второй половине декабря* обновили прайс-листы на отдельные модели или их комплектации. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен на новые автомобили, официально представленные на российском рынке.

Так, кроссовер Skoda Kodiaq в базовой комплектации стал дороже на 2 тыс. руб., при этом цены на остальные 17 комплектаций остались без изменений. А вот LADA XRAY подорожал в своей топовой версии – прибавка здесь составила 3 тыс. руб.  

Но самое масштабное и при этом разнонаправленное изменение цен эксперты зафиксировали у корейского бренда KIA – сразу 3 модели из продуктовой линейки получили прибавку к ценам, а одна – стала дешевле. Так, на сумму от 5 до 100 тыс. руб. подорожали KIA Picanto, Ceed, Ceed SW и К900, а спортивный фастбек KIA Stinger в двух комплектациях стал доступнее на 120 – 180 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

* За период с 16 по 31 декабря 2019 года

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии цены kia lada skoda

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