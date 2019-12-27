АВТОСТАТ | Какие SUV с ценой более 5 млн рублей предпочитают в РФ: ТОП-10 моделей

Какие SUV с ценой более 5 млн рублей предпочитают в РФ: ТОП-10 моделей

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Какие SUV с ценой более 5 млн рублей предпочитают в РФ: ТОП-10 моделей

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали сегмент новых кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой* более 5 млн рублей и определили, что самой популярной моделью здесь является Toyota Land Cruiser. Так, за 10 месяцев 2019 года ее продажи в России составили 5555 единиц, а средневзвешенная цена равна 5 млн 477 тыс. рублей.

Следующий автомобиль в этом рейтинге – BMW X5 – оценивается чуть дешевле (5 млн 195 тыс. руб.), но его реализация оказывается меньше (4348 шт.). Замыкает тройку лидеров здесь Lexus LX с результатом 2898 проданных экземпляров и средней ценой 7 млн 095 тыс. рублей.

Далее в рейтинге следуют BMW X6 (2754 шт.; 5 млн 892 тыс. руб.) и Porsche Cayenne (2678 шт.; 5 млн 308 тыс. руб.). Кроме них, в ТОП-10 по объемам реализации новых SUV со средневзвешенной ценой более 5 млн рублей попали: BMW X7 (2398 шт.; 6 млн 678 тыс. руб.), Mercedes-Benz GLS (2276 шт.; 6 млн 163 тыс. руб.), Land Rover Range Rover (2213 шт.; 9 млн 227 тыс. руб.), Audi Q8 (2135 шт.; 5 млн 498 тыс. руб.) и Mercedes-Benz GLE (1660 шт.; 5 млн 889 тыс. руб.).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)

, источник: АВТОСТАТ

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