АВТОСТАТ | Toyota Hilux в ноябре стал лидером продаж среди пикапов в РФ

Toyota Hilux в ноябре стал лидером продаж среди пикапов в РФ

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Toyota Hilux в ноябре стал лидером продаж среди пикапов в РФ

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам ноября 2019 года в России было продано 1,2 тыс. новых пикапов, что на 12,9% меньше, чем год назад. При этом здесь сменился лидер среди моделей.

На этот раз им стал Toyota Hilux – в последний месяц осени он разошелся тиражом в 320 экземпляров, что на 12,1% меньше, чем за ноябрь 2018 года. Напомним, что до этого Toyota Hilux был самым популярным пикапом в стране только в мае минувшего года.

На второе место в рейтинге поднялся Mitsubishi L200, ноябрьский объем реализации которого составил 301 единицу (-8%). А вот лидер октября – отечественный УАЗ «Пикап» – на этот раз опустился на третью позицию. В ноябре его результат оказался равен 282 проданным автомобилям (-37,6%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на потерю лидерства в ноябре, по итогам 11 месяцев нынешнего года УАЗ «Пикап» все равно остается самым популярным в своем сегменте. Так, за этот период данная модель была реализована в количестве 3259 автомобилей, в то время как у Toyota Hilux и Mitsubishi L200 эти показатели составили 2773 и 1812 машин соответственно.

Подробная информация об этом, а также о самых продаваемых моделях других сегментов российского рынка, содержится в специально подготовленной инфографике.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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