Петербургский завод Hyundai перевыполнил производственный план на 2019 год

Петербургский завод Hyundai по итогам 2019 года выпустил 245 тыс. автомобилей, что на 0,4% ниже показателя годичной давности, но почти на 2% превышает изначальный годовой производственный план предприятия. В 2020 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить не менее 230 тыс. автомобилей, продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю. Напомним, завод производит бестселлеры российского рынка – кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris, а также седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», объем экспорта автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, в 2019 году составил около 17 тыс. единиц, что на 44% больше по сравнению с прошлым годом. Приоритетными направлениями экспорта по-прежнему остаются Казахстан и Беларусь. В 2020 году компания намерена продолжить экспорт автомобилей.

Помимо этого, уже в первом полугодии следующего года заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запланировано начало производства обновленных версий автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Все модели, выпускаемые предприятием, являются одними из самых востребованных на российском рынке, а кроссовер Hyundai Creta – бессменным лидером продаж в сегменте SUV.

Напомним, в декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей, кроме того, дополнительные инвестиции будут вложены компаниями, входящими в Hyundai Motor Group.

На текущий момент общие инвестиции в предприятие превысили 1 млрд долларов. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На заводе установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске кузовов автомобилей. В 2020 году предприятие продолжит внедрение в процесс производства современных технологий, таких как 3D-сканирование и «компьютерное зрение».

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