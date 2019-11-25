Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов

Компания Volkswagen зарегистрировала в патентном бюро Германии три названия для будущих моделей: T-Sport, T-Go и T-Coupe, которые, вероятно, предназначены для нового семейства кроссоверов.

Как пишет портал Motor.ru, в линейке Volkswagen уже имеются компактные кроссоверы для Европы с похожими названиями – T-Cross и T-Roc, а также на подходе модель Nivus, предназначенная для бразильского рынка. По одной из версий, именно последний может получить альтернативное название T-Go, более понятное для европейцев. А именами T-Sport и T-Coupe назовут спортивную и купеобразную версии соответственно.

Также существует предположение, что T-Sport, T-Go и T-Coupe – это названия для принципиально нового семейства кроссоверов. Например, это может быть серийное воплощение концепт-кара Taigun 2012-2014 годов, которому ранее прочили имя T-Track.

Напомним, в настоящее время модельная линейка Volkswagen в сегменте SUV на российском рынке включает среднеразмерный кроссовер Tiguan, полноразмерный внедорожник Touareg, а также самую большую модель марки – внедорожник Teramont.

Ранее компания Volkswagen рассказала о планах по выводу новых моделей на рынок в 2020 году. По данным издания Autocar, в следующем году немецкий автопроизводитель покажет 34 новых модели, среди которых два электромобиля линейки ID и сразу шесть гибридных машин. Также в число премьер войдут 12 новых кроссоверов. Известно, что все машины будут представлены для разных рынков – Европы, США и Китая. Часть премьер выйдет в продажу и в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года. Кроме того, во втором квартале 2020 года на российском рынке появится Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нашей страны доберется лифтбек Arteon.

По итогам 11 месяцев 2019 года объем продаж концерна Volkswagen Group по всему миру составил 9 млн 944 тыс. автомобилей, что на 0,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает руководитель направления продаж Volkswagen AG д-р Кристиан Дальхайм, Volkswagen Group впервые за этот год удалось улучшить показатели прошлого года, несмотря на целый ряд неблагоприятных тенденций на рынке. В компании уверены в том, что успешно завершат текущий 2019 год.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».