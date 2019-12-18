АВТОСТАТ | Минимальная цена Renault Sandero за два года выросла на 78 тысяч рублей

Минимальная цена Renault Sandero за два года выросла на 78 тысяч рублей

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Минимальная цена на Renault Sandero за два года выросла на 78 тысяч рублей

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Весь год эксперты сайта «Цена Авто» изучали динамику цен на бестселлеры российского авторынка и в этот раз очередь дошла до хэтчбека Renault Sandero. Как обычно, был составлен график изменения минимальной и максимальной цен* на эту модель за последние два года (начиная с декабря 2017-го). Как оказалось, за это время минимальная цена Renault Sandero выросла на 78 тыс. рублей.

Сегодня хэтчбек Renault Sandero предлагается в России в 7 комплектациях по цене от 577 тыс. руб. за базовую комплектацию Access до 817 тыс. 990 руб. за топовую версию Drive. Кроме того, в модельном ряду Renault есть его «приподнятая» вариация – кросс-хэтчбек Sandero Stepway, цена на который начинается от 738 тыс. 990 руб.

Сколько может стоить Renault Sandero (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего и без учета версии Renault Sandero Stepway

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены renault renault sandero

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