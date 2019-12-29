BMW рассказал о новинках для России в 2020 году

В марте 2020 года у российских дилеров BMW появится новое четырехдверное купе BMW 2 серии Gran Coupe, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе BMW Group Russia. В России на старте продаж новинка будет доступна с двумя двигателями: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2 млн 280 тыс. рублей и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3 млн 490 тыс. рублей.

В апреле 2020-го компания BMW представит в России BMW M8 Gran Coupe и его трековую версию BMW M8 Competition Gran Coupe. Под капотом автомобиля – двигатель M TwinPower Turbo объемом 4,4 литра. На BMW M8 Gran Coupe он развивает 600 л.с. и 750 Нм, на BMW M8 Competition Gran Coupe – 625 л.с. и 750 Нм. Как и исходный BMW M8, новый автомобиль получил 8-ступенчатую коробку передач M Steptronic и интеллектуальный полный привод M xDrive. Разгон до 100 км/ч у BMW M8 Gran Coupe занимает 3,3 секунды, у BMW M8 Competition Gran Coupe – 3,2 секунды. В России BMW M8 Gran Coupe будет предлагаться по цене от 10 млн 220 тыс. рублей. Версия Competition оценена в 12 млн 050 тыс. рублей.

В мае 2020 года в продаже на российском рынке появятся новые BMW X5 M и BMW X6 M. На старте продаж обе модели предлагаются в версии Competition, а также в ограниченной серии SE, разработанной специально для российских клиентов. Самые мощные и быстрые спортивные кроссоверы от подразделения BMW M GmbH оснащены 4,4-литровым двигателем V8 с технологией M TwinPower Turbo, который развивает 600 л.с. и максимальный крутящий момент 750 Нм, доступный в диапазоне 1800–5600 об/мин. В версиях Competition мотор выдает 625 л.с. Максимальная скорость с пакетом M Driver’s Package 290 км/ч – против 250 км/ч в стандартной конфигурации. На всех автомобилях – 8-ступенчатая коробка передач M Steptronic с функцией Drivelogic. Полноприводная трансмиссия M xDrive имеет два режима работы: стандартный 4WD и 4WD Sport, в котором большая часть крутящего момента передается на задние колеса, что позволяет вести автомобиль в управляемом заносе. Активный M дифференциал – стандартное оборудование. Кроме того, новые BMW X5 M и BMW X6 M получили перенастроенную активную подвеску и адаптированные для трекового использования тормоза. Стоимость BMW X5 M Competition составляет 9 млн 200 тыс. рублей, BMW X6 M Competition – 9 млн 590 тыс. рублей.

BMW X5 M и BMW X6 M в версии SE, помимо прочего, имеют аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond surround sound, лазерные фары, спортивные сиденья с активной вентиляцией, подогрев передних и задних сидений, автодоводчик дверей, комфортный доступ, а также Ассистент вождения с функцией распознавания знаков и Ассистент парковки Plus с функцией кругового обзора. Стоимость BMW X5 M SE составляет 8 млн 990 тыс. рублей, BMW X6 M SE – 9 млн 390 тыс. рублей.

Кроме того, в 2020 году компания BMW привезет в Россию премиальный гоночный болид BMW M2 CS, которому разрешена езда по дорогам общего пользования, а также «заряженный» хэтчбек MINI John Cooper Works GP. Сроки появления этих моделей на российском рынке еще не определены.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».