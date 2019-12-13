Китайский авторынок в 2020 году продолжит падение

Продажи автомобилей в Китае в 2020 году могут снизиться на 2% - до 25,31 млн единиц, прогнозирует Китайская ассоциация автопроизводителей. В этом году, согласно прогнозам CAAM, продажи сократятся на 8% по отношению к 2018 году.

Как пишет агентство "Финмаркет", затянувшийся спад продаж негативно сказывается не только на доходах, но и на прибыльности компаний. По итогам января-октября 2019 года выручка автомобильной промышленности упала на 3,16%, а прибыль - на 14,29%.

По мнению CAAM, положение на рынке в следующем году будет зависеть от трех основных факторов. Во-первых, темпы роста ВВП Китая будут относительно высокими, но ниже, чем в предыдущие годы. В третьем квартале 2019 года ВВП страны вырос на 6% к аналогичному периоду 2018 года, в то время как в первом и втором кварталах рост составил 6,4 и 6,2% соответственно. Рост ВВП по итогам года может быть ниже ожидаемых 6,3%. В 2020 году может продолжиться замедление темпов роста.

Во-вторых, замедление экономического роста может негативно отразиться на занятости и доходах малоимущего населения. Начиная с 2018 года средний рост доходов на душу населения и расходов замедлился, население стало более ответственно относиться к потреблению из-за неуверенности в своих доходах в будущем. В первую очередь, это может негативно сказаться на китайских производителях автомобилей.

Торговые противоречия США и Китая, в свою очередь, могут повлиять на экспорт как автомобилей, так и запчастей, а также на инвестиции. По мнению заместителя генерального секретаря CAAM Чэня Шихуа, из-за этого продажи новых автомобилей могут сократиться на 1-2%.

К факторам, которые будут негативно влиять на автомобильный рынок, также относится нестабильность доходов, вызванная предпринимательской деятельностью вернувшихся мигрантов, провал платформ P2P кредитования, сокращение производственных мощностей, план борьбы с загрязнением воздуха и перестройка ветхих зданий в городах.

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