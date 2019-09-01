КАМАЗ обновил стратегический план развития до 2025 года

На КАМАЗе утверждена актуализированная программа стратегического развития компании на период до 2025 года. В результате реализации стратегии «КАМАЗ-2025» выручка к 2025 году составит 340 млрд рублей, показатель EBITDA – 10%, продажи достигнут 52 тыс. автомобилей, а доля экспорта увеличится до 10%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, изменение российского рынка коммерческого автотранспорта, сложная конъюнктура на внешних рынках, трансформация отраслевого регулирования вызывают необходимость корректировки планов КАМАЗа в сегменте грузовых автомобилей и связанных с этим финансово-экономических показателей. В связи с этим совет директоров КАМАЗа рассмотрел и утвердил актуализированную «Программу стратегического развития КАМАЗа на период до 2025 года».

Стратегия «КАМАЗ-2025» обновлена с учетом тенденций и прогнозов развития бизнес-среды, макроэкономического и внешнеполитического контекста. При этом КАМАЗ продолжает стратегическое развитие, усиливая динамику инноваций. Грузовые автомобили нового поколения К5, электробусы, беспилотные транспортные средства, модернизируемые технологические мощности, новые бизнес-модели, предлагаемые клиентам, определяют лидерство КАМАЗа в российской автомобильной отрасли и конкурентоспособность с грандами мирового автопрома.

Все более весомое значение в бизнесе Группы «КАМАЗ» будут иметь направления пассажирского транспорта, компонентов, запасных частей, продукции диверсификации, увеличивая доходность и устойчивость компании к колебаниям рынка.

Стратегия «КАМАЗ-2025» рассматривает возможности и риски нескольких сценариев, включая изменения макроэкономической и рыночной конъюнктуры, реализацию этапов технологической модернизации, доступность инвестиционных ресурсов и другие факторы. Реализация стратегии позволит «КАМАЗу» значительно повысить ключевые показатели бизнеса к 2025 году.

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