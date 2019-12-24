Chery рассказала о новинках для России в 2020 году

Компания Chery во втором квартале 2020 года планирует начать продажи в России флагманского кроссовера Chery Tiggo 8, а в третьем квартале до нашей страны доберется первая модель автомобильного бренда EXEED, которая называется TXL. В настоящее время кроссовер EXEED TXL, который является удлиненной версией модели TX, проходит сертификационные испытания для получения ОТТС. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», отметив, что в компании планируются и другие обновления модельного ряда Chery в России, о которых будет объявлено позднее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с повышением ставок утилизационного сбора компания «Чери Автомобили Рус» в январе 2020 года повысит цены на модели Chery в среднем на 5%. Напомним, в ноябре российские дилеры Chery реализовали 607 автомобилей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Chery в России увеличились на 11% и составили 5527 машин. Как отмечается, положительная динамика обусловлена расширением модельного ряда, а именно кроссоверами Tiggo 7 и Tiggo 4, а также дистрибьюторскими программами поддержки продаж.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Chery, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».