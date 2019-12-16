В Узбекистане наладят выпуск новых моделей Chevrolet

Предприятие UzAuto показало модели Chevrolet собственной сборки, которые поступят в продажу в ближайшее время. Это внедорожник Tahoe, который станет самым мощным из автомобилей, которые когда-либо производились на заводе, а также кроссоверы Traverse и Equinox. Модель Trailblazer будут поставлять из Таиланда, сообщает портал Motor.ru.

Продажи Trailblazer стартуют до конца 2019 года, Traverse и Tahoe появятся у дилеров в начале 2020 года, а Equinox доберется до автосалонов только весной. Из этих моделей в России продаются только Tahoe и Traverse, которые стоят от 3,7 и 2,3 млн рублей.

Внедорожник Tahoe, который будет выпускаться в Узбекистана, для местного рынка укомплектован 6,2-литровым мотором V8 мощностью 426 л.с. в паре с 8-диапазонным «автоматом». С такой же силовой установкой автомобиль доступен и в России.

Для Traverse, чью сборку также наладят на заводе UzAuto, предусмотрены 318-сильный мотор 3.6 V6 и 9-диапазонная автоматическая коробка передач, как и для кроссовера для российского рынка. И, наконец, Equinox, который будет поставляться из Таиланда, привезут с 2,0-литровым наддувным двигателем, полным приводом и 9-диапазонным «автоматом». Цены пока не объявлены.

Завод UzAuto поставляет в Россию автомобили под маркой Ravon. В их числе: хэтчбек R2 (он же Chevrolet Spark), а также седаны Nexia R3 (Aveo) и R4 (Cobalt).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».