АВТОСТАТ | Российские продажи Lamborghini Urus в 2019 году выросли вдвое

Российские продажи Lamborghini Urus в 2019 году выросли вдвое

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Российские продажи Lamborghini Urus в 2019 году выросли вдвое

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Итальянский производитель суперкаров Lamborghini в 2019 году получил 128 заказов на кроссовер Urus из России - вдвое больше, чем в 2018-м. Об этом изданию Automotive News сообщил генеральный директор и председатель правления Automobili Lamborghini Стефано Доменикали. Впрочем, это не рекорд: продажи в Италии выросли втрое. Минимальный срок ожидания Urus - 9 месяцев - при таком взрывном росте спроса сильно растягивается, поэтому компания ради таких случаев готова на уступку в стратегии на ограничение объемов выпуска, пишет "Российская газета".

Стабильно растет спрос и на рынках Ближнего и Дальнего Востока, в американских штатах Калифорния и Флорида. Некоторые нетерпеливые клиенты предлагали 25 тыс. евро и больше, чтобы перекупить исполненные заказы на Urus.

Основная масса покупателей Urus - мужчины 45-55 лет (для сравнения: для покупателей купе Aventador и Hurracan этот показатель 30-45 лет). При этом 70% из них впервые приобретают автомобиль Lamborghini. Главными потребителями продукции Lamborghini являются жители США, Японии и Британии.

2019 год для Lamborghini будет рекордным по продажам, девятым подряд. Рост по сравнению с прошлым годом ожидается на уровне 46%. Роль кроссовера Urus при этом ключевая, на него приходится 55% производственной программы Lamborghini.

Напомним, Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, его максимальная скорость составляет 305 км/ч. Внедорожник предусматривает шесть режимов вождения: четыре основных, доступных в базовой комплектации (Strada, Sport и Corsa, а также Neve (снег)), и два дополнительных (Terra (бездорожье) и Sabbia (песок)).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки lamborghini lamborghini urus

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