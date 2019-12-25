АВТОВАЗ в 2019 году продолжил развитие дилерской сети LADA

АВТОВАЗ в течение 2019 года продолжил развитие дилерской сети LADA в России, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Так, уходящем году в нашей стране было открыто 14 новых дилерских центров. На сегодня в России работает около 300 автосалонов LADA, более 90% из которых прошли ребрендинг в соответствии с современными стандартами бренда, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В 2019 году новые салоны LADA были открыты также в Азербайджане (2 центра), Беларуси (1 центр), Узбекистане (8 центров), Кыргызстане (1 центр), Монголии (1 центр) и Боливии (2 центра). В настоящее время два автосалона LADA проходят ребрендинг в Казахстане. О росте популярности LADA за рубежом говорит и тот факт, что в ноябре 2019 года в Египте состоялся старт локального производства и продаж автомобилей LADA Granta нового поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ удерживает более 20% на российском автомобильном рынке. При этом в прошлом году АВТОВАЗ выпустил новые модели и модификации во всех пяти семействах автомобилей LADA. Абсолютным лидером в рейтинге самых продаваемых автомобилей в нашей стране является LADA Granta, на втором месте идет LADA Vesta.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».