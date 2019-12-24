УАЗ продлит зимние каникулы до 10 февраля

На Ульяновском автозаводе в период с 9 по 17 января будет проводиться ежегодная инвентаризация. Далее, с 20 января, намечена реализация комплекса ремонтно-профилактических работ. Выпуск автомобилей на время проведения работ, которые затрагивают основные технологические цепочки предприятия, будет временно приостановлен. Технологическая цепочка завода поэтапно будет запущена в обычный штатный режим с 10 февраля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», отметив, что на время приостановки производства дилеры УАЗ будут обеспечены достаточным количеством автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в апреле 2020 года планирует начать продажи модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Также в следующем году в линейке УАЗ планируется появление нескольких спецверсий существующих моделей. Более детальная информация о новинках появится ближе к старту продаж.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализовал в России 33987 автомобилей, что на 5% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,2%, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

В каких еще городах есть дилерские центры UAZ, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».