ТОП-10 самых распространенных марок автобусов в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ зарегистрировано 408 тыс. автобусов (по состоянию на 1 июля 2019 года).

45% от этого количества приходится на отечественную марку «ПАЗ» - на середину года насчитывалось 183 тыс. таких автобусов. Далее следует «КАВЗ» (50 тыс. шт.), что эквивалентно примерно каждому восьмому автобусу в РФ. В тройку лидеров также входит «ЛИАЗ» с показателем 36,3 тыс. единиц.

На четвертой позиции по объему автобусного парка находится корейский бренд Hyundai (16,4 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров «НЕФАЗ» (12,2 тыс. шт.).

Кроме перечисленных брендов, в ТОП-10 самых распространенных автобусов в России попадают: «ЛАЗ» (11,2 тыс. шт.), «МАЗ» (9,8 тыс. шт.), Mercedes-Benz (9,1 тыс. шт.), Ikarus (9,1 тыс. шт.) и Daewoo (4,9 тыс. шт.).

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