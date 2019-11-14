В России выявлено 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности

В России до сих пор эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности японской компании Тakata. Как сообщили газете «Известия» в Росстандарте, эти системы ставились на машины двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford 2000–2014 годов выпуска. Во время аварии устройство может взорваться, разлететься на куски и травмировать людей в салоне. Дефектные подушки безопасности уже унесли жизни как минимум двух десятков человек за рубежом, сотни получили ранения. В нашей стране не зафиксировано случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata. При этом отзывная кампания идет уже несколько лет, но многие автовладельцы игнорируют ее – это создает угрозу для них самих и пассажиров, предупреждают производители и эксперты.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», недавно в подушках безопасности Takata был обнаружен новый дефект. Выяснилось, что наряду со взрывающимися эйрбегами, пять крупных автопроизводителей получили подушки, которые могут впитать влагу и разорваться или не полностью раскрыться во время аварии. Под угрозой оказались модели производства BMW, Audi, Toyota, Honda и Mitsubishi – общее количество автомобилей составляет около 1,4 млн штук. Обнаруженный производственный брак уже привел к смерти одного водителя в Австралии и еще двум серьезным травмам. BMW в срочном порядке запретила эксплуатацию машин 3 серии 1995 – 1999 годов производства. Honda и Audi заявили о проведении проверки и оценке количества автомобилей с дефектными эйрбегами. Mitsubishi направит в сервис только одну модель, но пока не известно, какую.

В 2015 году Takata признала вину в фальсификации результатов испытаний и сокрытии дефекта газогенераторов, что привело к 16 смертям в мире и множеству травм. Урегулирование претензий со стороны властей США стоило фирме 1 млрд долларов – по другим оценкам 11 миллиардов. Самый крупный отзыв в истории отрасли затронул более 12 брендов и 40-53 млн автомобилей.

В 2017 году Takata объявила о банкротстве. Активы фирмы выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems за 1,6 млрд долларов. Через год новый владелец, который тоже выпускает эйрбеги, объявил, что начнет работать под другим именем – Joyson Safety Systems.

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