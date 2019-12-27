«Автотор» рассказал о производственных планах на 2020 год

Калининградский завод «Автотор» в 2020 году планирует сохранить объем производства на уровне 2019 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что прогнозные показатели могут быть скорректированы в зависимости от ситуации на рынке. В будущем году предприятие планирует запустить производство новых и обновленных моделей, о которых будет сообщено дополнительно. Ежегодно модельный ряд на «Автоторе» обновляется примерно на 30%.

В настоящее время «Автотор» работает в штатном режиме. «Зимний отпуск» на предприятии не предусмотрен. В период государственных новогодних праздников с 1 по 8 января на производстве будут проводиться мероприятия в рамках планово-предупредительного технического обслуживания оборудования в штатном режиме. На этот период дилеры будут обеспечены автомобилями согласно ранее подтвержденным заказам, сообщили в пресс-службе «Автотора».

Напомним, в рамках исполнения обязательств по специнвестконтракту ранее на заводе «Автотор» была введена в эксплуатацию новая линия сварки для кузовов мощностью до 30 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в оснащение новой сварочной линии на производстве «Автотор» составил свыше 20 млн евро. Общая мощность сварочного комплекса составляет до 100 тыс. кузовов в год. Здесь работают три линии по сварке кузовов легковых автомобилей KIA и линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai серии HD.

Для дальнейшего наращивания объема производства автомобилей по полному циклу, предусмотренного подписанным в июне 2019 года десятилетним СПИК между «Автотором», Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области, начаты работы по строительству нового завода со сварочным комплексом мощностью 50 тыс. кузовов автомобилей в год.

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