Skoda передала полиции 3870 патрульных автомобилей на базе Octavia

Компания Skoda Auto Россия передала полиции 3870 автомобилей дорожно-патрульной службы для всех федеральных округов страны. Каждый автомобиль произведен на базе Skoda Octavia в комплектации Ambition и оснащен двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) с 7-ступенчатой DSG, сообщает пресс-служба чешской марки.

Каждый автомобиль получил специальное оборудование, предназначенное для выполнения сотрудниками ДПС своих каждодневных обязанностей. К нему относятся, например, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля и сигнально-громкоговорящая установка. В автомобилях установлены дополнительная аккумуляторная батарея и дополнительный блок предохранителей.

Экстерьер полицейских автомобилей Skoda также имеет отличительные черты: обязательный белый цвет кузова и информационные надписи «Полиция» и «ДПС». Напомним, сотрудничество Skoda Auto Россия с МВД ведется с 2011 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по России доля продаж корпоративным клиентам марки Skoda в общем объеме реализации чешского бренда составляет порядка 30%. Как заявили в пресс-службе Skoda, принимая во внимание перспективы выхода в 2020 году новых моделей, можно рассчитывать на то, что и в следующем году доля продаж корпоративным партнерам останется такой же высокой, и примерно каждый третий автомобиль будет реализован в этом сегменте.

По данным компании, структура корпоративных продаж марки Skoda представлена следующим образом: 42% занимает Skoda Octavia, 39% – Skoda Rapid, 17% – Skoda Kodiaq и 2% приходится на долю Skoda Superb. Как отмечается, корпоративные клиенты компании практически в равной степени приобретают и «Октавию» и «Рапид», которые предлагают широкую гамму двигателей и возможности индивидуализации комплектаций под конкретные нужды клиентов.

Быстро узнать стоимость автомобиля Skoda с пробегом (и не только Skoda) на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».