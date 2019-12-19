АВТОСТАТ | Hyundai рассказала о производственных планах в России

Hyundai рассказала о производственных планах в России

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Петербургский завод Hyundai в 2020 году планирует выпустить более 200 тыс. автомобилей, таким образом продолжив работать на полную мощность. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что производственный план может быть скорректирован в течение года с учетом ситуации со спросом на рынке. Как и в 2019 году, завод будет работать в трехсменном режиме 5 дней в неделю, введение сокращенных или дополнительных смен не планируется.

Что касается зимних каникул, в декабре дополнительных дней простоя на предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» не будет. В январе завод будет отдыхать как вся страна, с 1-8 января, и 9 января приступит к работе.

Напомним, петербургский завод Hyundai производит бестселлеры российского рынка – кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris, а также седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Как сообщили на предприятии, на первое полугодие 2020-го запланирован фейслифт модели Hyundai Solaris.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство hyundai hyundai creta hyundai solaris kia kia rio kia rio x-line

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