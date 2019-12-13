ТОП-5 новых кроссоверов и внедорожников со средней ценой от 4 до 5 млн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным в России автомобилем сегмента SUV со средневзвешенной ценой* от 4 до 5 млн рублей является Volkswagen Touareg. За 10 месяцев нынешнего года он был реализован в количестве 4585 единиц, а его средняя цена составила 4 млн 373 тыс. рублей.

Вторую и третью строчку в нашем рейтинге также занимают представители немецкого автопрома. На втором месте – Mercedes-Benz GLC с результатом 3890 экземпляров, который в среднем стоит 4 млн 061 тыс. рублей. На третьем – Audi Q7 (2396 шт.) c максимальной в рейтинге средневзвешенной ценой (4 млн 948 тыс. руб.).

На четвертой позиции располагается Volvo XC 90 (1580 шт.; 4 млн 628 тыс. руб.). Замыкает ТОП-5 кроссовер Porsche Macan (1265 шт.; 4 млн 185 тыс. руб.). Также стоит отметить Land Rover Range Rover Velar (1101 шт.; 4 млн 710 тыс. руб.), который сумел преодолеть рубеж в тысячу реализованных машин. У остальных моделей данной ценовой категории продажи находятся ниже этой отметки.

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* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)