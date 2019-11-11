Audi A6 получил новые двигатели в России

Российские дилеры Audi Россия начали прием заказов на новые модификации седана бизнес-класса Audi A6 с передним приводом. Для заказа доступны две новые версии – 40 TFSI и 40 TDI – стоимостью от 3 млн 055 тыс. рублей и 3 млн 100 тыс. рублей соответственно. Автомобили появятся в продаже в январе 2020 года, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами. Таким образом, бизнес-седан теперь доступен для заказа на российском рынке в четырех модификациях: Audi A6 55 TFSI quattro (340 л.с.), Audi A6 45 TFSI quattro (245 л.с.), Audi A640 TFSI (190 л.с.) и Audi A6 40 TDI (190 л.с.).

Бензиновый двигатель 2.0 TFSI развивает мощность 190 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость достигает 237 км/ч. Версия Audi A6 с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 190 л.с. отметку 100 км/ч преодолевает за 8,4 с, при этом расход топлива в смешанном цикле не превышает 5,7 л на 100 км пути.

Для новых модификаций Audi A6 доступно четыре линии оснащения – стандартная, Advance, Sport и Design. В список стандартного оборудования всех линий оснащения Audi A6 40 TFSI и A6 40 TDI входят климат-контроль с индивидуальной для водителя и переднего пассажира, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response, акустическая система Audi sound system, информационная система водителя с цветным дисплеем и функцией контроля усталости, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, теплозащитное остекление – заднее стекло с обогревом, система Audi drive select, позволяющая выбирать режимы управляемости, динамики и комфорта. Также в базовой комплектации Audi A6 40 TFSI и A6 40 TDI получили 17-дюймовые кованые диски дизайна «10 спиц», светодиодная оптика, внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений, обогрев передних сидений, многофункциональный руль с двойными спицами с отделкой кожей и др.

Кроме того, для покупателей дизельной модификации в базовое оснащение также входит теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с обогревом и Audi Phone box.

Уже в линии Advance автомобиль оснащается такими опциями как многофункциональный руль с отделкой кожей и обогревом, камера заднего вида, электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти, а также комбинированная обивка салона кожей / искусственной кожей; электропривод крышки багажника.

Линия оснащения Sport предлагает 18-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 рукавов», комбинированную отделку сидений материалом Alcantara/кожей, спортивные передние сидения, декоративные вставки aluminium Fragment и др.

Для линии Design дополнительно доступны многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач и обогревом, пакет дополнительного освещения салона, комбинированная отделка сидений кожей/искусственной кожей, пакет отделки элементов верхней части салона с отделкой искусственной кожей и другое оборудование.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 14489 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Полный список дилеров Audi (и не только Audi) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».