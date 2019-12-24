Toyota сняла с производства седан Mark X

Компания Toyota окончательно прекратила выпуск седана Mark X – преемника модели, которую производили более 50 лет. Последний автомобиль сошел с конвейера японского предприятия в Мотомати (префектура Айти), сообщает портал Autonews.ru. Последний в истории седан Toyota Mark X оснастили 2,5-литровым бензиновым шестицилиндровым атмосферным мотором, работающим вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota Mark X была идеологическим последователем модели Mark II, которую Toyota выпускала с 1968 по 2004 год. Таким образом, автомобили с названием «Mark» выпускались более полувека и за это время успели сменить 11 поколений. Всего с конвейера сошло более 6,5 млн таких машин. Пик продаж пришелся на 1989 года, когда было реализовано около 210 тыс. автомобилей этой модели.

О том, что Toyota намерена снять седан Mark X с производства, стало известно весной нынешнего года. Это решение было обусловлено низким спросом на модель, которая, к примеру, в 2018 году разошлась тиражом всего в 3,9 тыс. единиц. Toyota оставит Mark X без преемника, сконцентрировавшись на кроссоверах и минивэнах.

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