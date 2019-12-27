Suzuki в 2019 году расширила дилерскую сеть в России

Компания Suzuki в 2019 году расширила сеть официальных дилерских центров до 54 по сравнению с 50 в предыдущем году.

Так, два новых автосалона «Сузуки Аларм Моторс» появились в Санкт-Петербурге в июне и декабре 2019 года. В августе свои двери распахнул дилерский центр «Сузуки Герман Авто» в Казани. В ноябре заработал новый ДЦ «Сузуки Арконт» в Волгограде, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус». А в первой декаде 2020 года в Твери и Сургуте откроют свои двери новые дилерские центры бренда Suzuki.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года компания «Сузуки Мотор Рус» планирует реализовать более 7600 автомобилей Suzuki, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Доля рынка японской марки ожидается на уровне 0,43% против 0,33% в 2018 году.

Полный список дилеров Suzuki (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».