Hyundai ожидает в 2020 году снижения российского авторынка примерно на 3%

Компания Hyundai прогнозирует снижение рынка новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России с предполагаемых 1,75-1,76 миллиона в 2019 году до 1,7 млн штук в 2020-м, заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«По сути, нулевой рост следующего года, при нашей доле где-то 10-10,5%, говорит о том, что мы планируем удержать объем наших продаж на уровне этого года. То есть, мы видим перед собой цель 180 тыс. автомобилей, может плюс-минус 2-3 тысячи автомобилей», – сообщил А.Калицев, которого цитирует агентство «Прайм».

По его словам, очень многое в следующем году будет зависеть от регулирующих органов в части администрирования утильсбора для локализованных в России концернов. При этом топ-менеджер подчеркнул, что заявленный рост утильсбора существенно подорвет весь импорт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2020 года на российском рынке начнутся продажи фейслифтинговых бестселлеров Hyundai – Solaris и Creta, а также спортивной версии кроссовера Tucson – N-Line. Во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe. Кроме того, в эти же сроки до России должны добраться первый кроссовер суббренда Genesis – GV80 и новое поколение седана Genesis G80.

По итогам 2019 года компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует реализовать в России порядка 181 тыс. автомобилей Hyundai, что на 0,5% больше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи в сегменте SUV ожидаются на уровне 105,6 тыс. реализованных машин, что составит 58% от модельного ряда марки Hyundai. Эти показатели позволили сохранить компании Hyundai лидирующие позиции на рынке SUV. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке увеличилась до 10,3% против 10% в 2018 году.

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